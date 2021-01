Russia: indice di contagio da Covid scende per la prima volta da maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di diffusione del coronavirus in Russia è sceso nella giornata di oggi a meno di 0,9 per la seconda volta dall'inizio della pandemia. Lo riferisce l'agenzi di stampa "Tass", in base a stime relative ai dati del centro di crisi anti-coronavirus della Federazione Russa. L'indice Rt è sceso da 0,91 a 0,89. L'ultima volta che questo livello è stato registrato era il 19 maggio e da allora non era mai sceso ulteriormente. A Mosca il tasso di diffusione del coronavirus si è attestato a 0,76 per il secondo giorno consecutivo, il livello più basso dal 20 giugno.(Rum)