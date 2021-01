Golfo: Iran si congratula con Qatar per riavvicinamento con paesi vicini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri iraniano, Mohammad Javad Zarif, ha affermato che la dichiarazione adottata ieri al vertice del Consiglio di cooperazione del Golfo in Arabia Saudita sul ripristino dell'unità dei paesi della regione "è il risultato della coraggiosa resistenza del Qatar". "Congratulazioni al Qatar per il successo della sua coraggiosa resistenza alla pressione e all'estorsione. Agli altri nostri vicini arabi diciamo: l'Iran non è né un nemico né una minaccia. È ora di accettare la nostra offerta per un regione forte", ha detto Zarif. L'Arabia Saudita, il Bahrein, gli Emirati Arabi Uniti e l'Egitto hanno interrotto i legami con il Qatar nel giugno 2017, accusandolo di sostenere il terrorismo. Rapporti che sono ripresi ieri al termine del 41 ° vertice dei leader dei sei Paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo. In segno di riconciliazione, alla vigilia del vertice, l'Arabia Saudita ha annunciato la revoca del blocco del Qatar, in vigore da 3 anni e l'apertura del confine terrestre tra i due Paesi.(Res)