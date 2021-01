Recovery: Berlusconi, nel nostro piano fisco, burocrazia e giustizia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul tema della giustizia "è evidente che l’inefficienza del sistema giudiziario, oltre ad essere in sede civile un grave danno soprattutto per le imprese, riduce anche la possibilità in sede penale di ottenere giustizia equa in tempi ragionevoli. Il rafforzamento dell’organico dei magistrati togati, la crescita dell’informatizzazione, gli investimenti funzionali alla creazione di sezioni specializzate sono condizioni essenziali per avere una giustizia più efficiente, più rapida e quindi più equa", prosegue Berlusconi ricordando come non tutti questi interventi potranno riferirsi direttamente al Recovery Fund, che ha dei limiti di impiego ben definiti dall’Europa, "ma fanno parte di un’idea complessiva sul futuro dell’Italia. (Rin)