Epifania: Raggi, auguri a tutte le bimbe e i bimbi di Roma bravissimi a rispettare regole

- "La Befana questa mattina mi ha lasciato un biglietto sulla scrivani. C’era scritto che quest’anno tutte le bimbe e i bimbi di Roma sono stati bravissimi! Io sono d’accordo con lei!". Lo scrive in un post su Facebook il sindaco di Roma Virginia Raggi. "Quest’anno -continua- i più piccoli avranno sicuramente vissuto delle feste di Natale un po’ diverse, non saranno riusciti a vedere i loro nonni. Un grande sacrificio. Ma sono stati bravissimi! Non solo durante queste vacanze, ma in tutti questi mesi. Sono stati responsabili, hanno capito bene tutte le regole e le hanno rispettate. Sono stati i piccoli grandi eroi della nostra città. Faccio a loro, a tutte le mamme e papà, e a tutti i romani - conclude Raggi- tanti auguri per questa Epifania. E soprattutto vi faccio un grande in bocca per questo anno nuovo. Sono certa che presto potremo tutti tornare ad abbracciarci". (Com)