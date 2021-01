Covid: sindacato infermieri, in Molise sanità allo sbando e piano vaccini appena ripartito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Molise sanità allo sbando e piano vaccini appena ripartito, dopo giorni di buio assoluto. Che succede in una Regione che appena pochi mesi fa, nella prima ondata, era stata tra le meno colpite dal virus?". Così Antonio De Palma, presidente nazionale del sindacato Nursing Up, denuncia ancora una volta “il caso Molise”. "Tra diatribe politiche e accuse reciproche tra esponenti di partiti, denunciamo la situazione a prova di bomba del Cardarelli di Campobasso. Dove i nostri referenti regionali ci raccontano di un ospedale in crisi profonda, dove un'alta percentuale degli operatori sanitari di chirurgia sarebbero stati contagiati. E poi c’è il giallo, tutto da chiarire, delle siringhe che pare inizialmente non fossero a norma. In ballo ci sono la salute dei pazienti e la tutela degli infermieri come sempre in prima linea. Infine - aggiunge De Palma - l’incongruenza di dati che non trovano riscontro tra Asl e Ministero della Salute". (Com)