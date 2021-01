Regno Unito: opposizione auspica corretta gestione processo vaccinazioni da parte del governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'obiettivo di vaccinazioni fissato dal governo del Regno Unito è raggiungibile. Lo ha affermato il ministro dell'Interno ombra, il laburista Nick Thomas-Symonds, in un'intervista all'emittente "Sky News". L'esecutivo britannico, nelle parole dell'esponente dell'opposizione, dovrebbe concentrarsi sulla gestione del processo di vaccinazioni. "Ho enorme fiducia nei nostri grandi scienziati, che sono stati in grado di produrre i vaccini per affrontare questo terribile virus. Non voglio stare a criticare il governo in merito alla gestione del vaccino, voglio che facciano tutto al meglio", ha detto Thomas-Symonds. (Rel)