Meteo Milano: la situazione di oggi

- Cielo nuvoloso o molto nuvoloso, dal pomeriggio/sera irregolari schiarite. Possibili precipitazioni molto deboli o deboli sparse nella notte e al mattino sui settori centro-orientali, nel pomeriggio residue deboli su Orobie, Adamello e Prealpi orientali, in serata assenti. Neve oltre i 300-600 metri. Minime e massime in calo. In pianura minime tra 0 e 2 °C, massime tra 4 e 6 °C. Valori minimi raggiunti in serata. (Rem)