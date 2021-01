© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cielo sereno o poco nuvoloso su Alpi e Prealpi, in pianura estese nubi basse e/o nebbia, in sollevamento e parziale dissolvimento nelle ore centrali con contemporanei passaggi di velature. Precipitazioni assenti. Minime e massime in calo. In Pianura minime attorno a 0°C massime attorno a 3°C. (Rem)