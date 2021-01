Covid: screening scuola in Valle d'Aosta, positivo lo 0,4 per cento tra studenti e personale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Delle 3.522 persone tra studenti delle superiori e personale docente e non docente della scuola valdostana che hanno aderito alla campagna screening, si sono presentati in 3.477. Lo 0,4 per cento è risultato positivo al Covid-19, nello specifico 8 studenti delle scuole secondarie di secondo grado e 6 casi tra insegnanti di ogni ordine e grado, educatori, operatori di sostegno, ausiliari e amministrativi. Questi i dati finali della campagna di screening su base volontaria terminata ieri, martedì 5 gennaio 2021, effettuata per mezzo di tamponi antigenici rapidi, riservata al mondo della scuola valdostana, in vista della ripresa scolastica. L’iniziativa, che ha preso avvio il 31 dicembre, è stata promossa dall’Assessorato dell’Istruzione, Università, Politiche giovanili, Affari europei a Partecipate, in collaborazione con l’Assessorato della Sanità, Salute e Politiche sociale, l’Azienda Usl della Valle d’Aosta e il Sistema regionale di Protezione civile.(Ren)