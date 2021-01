Epifania: la Befana della polizia di Stato fa visita ai bambini del policlinico Gemelli di Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l'immancabile scopa la Befana è arrivata questa mattina al policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs di Roma, su una volante della polizia di Stato. La befana speciale, accompagnata da poliziotti della Questura e della polizia Postale, ha portato piccoli doni e baci di cioccolato ai bambini ricoverati nei reparti di Oncologia pediatrica e Neurochirurgia infantile. Ad accogliere la befana della polizia sono stati medici, psicologi ed infermieri della struttura sanitaria; nel rispetto della normativa anticovid, saranno infatti loro a consegnare i regali ai piccoli pazienti. "La polizia di Stato- si legge in una nota della questura- nonostante le difficoltà del momento non ha voluto mancare a un così speciale ed importante tradizionale appuntamento, con la speranza di riuscire a regalare un sorriso ai piccoli pazienti". Con grande piacere "accogliamo la Befana della polizia di Stato - ha detto nella nota il professor Antonio Ruggiero direttore Oncologia pediatrica policlinico universitario Agostino Gemelli-. Simbolicamente siamo presenti in nome di tutti i bambini ricoverati nel nostro ospedale. In questo periodo dell'emergenza sanitaria, essere ricordati in questi momenti di festa, malgrado le limitazioni per il covid, è sicuramente un grande piacere ed è una cosa che farà molto bene ai nostri bambini. Ricevere un regalo è un grande valore perché allinea i bambini ricoverati con il mondo esterno e con quella che è la vita 'normale' nei momenti di festa". La vicinanza alle persone fragili "è scritta nel Dna della polizia di Stato - ha detto il vice questore Giuseppe Moschitta Capo ufficio stampa del Dipartimento della polizia di Stato-. Oggi siamo qui per rinnovare una tradizione di vicinanza con il policlinico Agostino Gemelli e per riassumere simbolicamente le tantissime iniziative analoghe che si svolgono nelle diverse province d'Italia. La polizia di Stato è vicina, con la sua befana speciale, ai tanti bambini ricoverati negli ospedali italiani". (Com)