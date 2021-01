Napoli: sequestrati 50 chili di sigarette di contrabbando a Melito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati sequestrati a Melito di Napoli 50 chili di sigarette di contrabbando per un giro d'affari di oltre 6mila euro. Contestualmente sono stati sottoposti agli arresti domiciliari 3 uomini ritenuti responsabili di contrabbando di tabacchi. I soggetti sono stati sorpresi dai carabinieri della locale tenenza in un'abitazione in via Salvatore di Giacomo con 2.500 pacchetti di varie marche e prive del talloncino dei Monopoli di Stato. (Ren)