Abruzzo: consigliere Di Benedetto, la Regione ritardi la riapertura scuole

- "La Regione può e deve valutare in tempi brevi la possibilità di procrastinare la riapertura delle scuole: personalmente ritengo più prudente attendere un paio di settimane per guardare attentamente la curva dei contagi e conoscere con precisione lo stato dei fatti". Così interviene in una nota il consigliere regionale Americo Di Benedetto. "Dopo le restrizioni del periodo natalizio, la situazione non pare caratterizzarsi per cambiamenti significativi: se il Governo nella giornata di ieri ha ufficializzato lo slittamento della riapertura delle scuole superiori all'11 gennaio - previo controllo dettagliato dei dati epidemiologici l'8 gennaio - e di tutte le altre al 7 gennaio, ad oggi rimane comunque l'autonoma responsabilità dei singoli Governatori di Regione di verificare e decidere se il territorio di competenza sia effettivamente pronto per il ritorno all'attività didattica in presenza. Occorrono, quindi, scelte tempestive a livello regionale a tutela della salute pubblica che diano più certezze alle tante persone coinvolte nel sistema scolastico. La Regione, avvalendosi dei tavoli provinciali di confronto tra tutti gli Enti a vario titolo coinvolti, coordinati dai Prefetti, dovrà mettere a punto un piano operativo che garantisca i giusti tempi per la ripresa delle lezioni in presenza".(Gru)