Libia: Gna forma forza di sicurezza per la strada costiera in Tripolitania

- Il ministero dell'Interno del Governo di accordo nazionale libico (Gna) ha affermato di aver concordato con i membri rappresentanti del suo esecutivo presenti nel Comitato Militare Congiunto 5 + 5 di formare una forza per mettere in sicurezza la strada costiera, "a condizione che sia dotata di tutte le capacità per svolgere il proprio ruolo". Il ministero dell'Interno di Tripoli ha affermato in una dichiarazione che l'accordo è arrivato dopo un incontro tra il ministro Fathi Bashagha, accompagnato dal direttore dell'amministrazione generale delle operazioni di sicurezza, il brigadiere Ali Al-Nuwaisari, con i membri del comitato militare che rappresentano il Governo di accordo nazionale. L'incontro con il Comitato Militare è avvenuto presso la sede del ministero a Tripoli per discutere le modalità per la riapertura della strada costiera e la risoluzione di tutte le problematiche che hanno accompagnato la chiusura della strada. (Lit)