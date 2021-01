© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riunione del comitato per i medicinali umani dell'Agenzia europea del farmaco (Ema) per discutere del vaccino di Moderna contro il Covid-19 è iniziata. Lo ha comunicato via Twitter l'Ema, aggiungendo che verrà comunicato il risultato nel corso della giornata. (Beb)