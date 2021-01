Saldi: Confcommercio, cresce la voglia di acquisti ma cala la spesa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In grandissimo aumento la percentuale di consumatori che acquisteranno in saldo online a discapito dei negozi tradizionali: la scelta dello shopping sul web sale del 13,7 per cento mentre scende dell'8,1 per cento la spesa nei negozi. Aumenta la percentuale dei consumatori che attribuiscono maggiore importanza al prezzo dei prodotti acquistati in saldo (+7,9 per cento rispetto alle previsioni del gennaio 2020 quando era il 35,7 per cento) a discapito della ricerca della qualità. Confcommercio fa poi notare che è in vistoso aumento la percentuale dei consumatori che giudica positivamente la qualità dei prodotti venduti a saldo (94,1 per cento contro 86,4 per cento del gennaio 2020) e che oltre il 77 per cento dei rispondenti ha dichiarato di sentirsi "molto o abbastanza tutelato" quando acquistano a saldo, l'8,2 per cento in più di gennaio scorso. (Com)