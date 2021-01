© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi, 6 gennaio, sono passati 41 anni da quando la mafia ha assassinato Piersanti Mattarella. Fu l’uomo della legalità, della trasparenza e del dialogo sociale in Sicilia. Così il ministro per gli Affari europei, Vincenzo Amendola, sul proprio profilo Twitter. "Non dimenticheremo mai il suo coraggio nella lotta alla piaga delle mafie", ha scritto Amendola. (Res)