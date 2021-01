Algeria: stampa, Tebboune spinge per riorganizzazione Fln

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente algerino, Abdelmajid Tebboune, sta spingendo per una riorganizzazione del Fronte di liberazione nazionale (Fln) al governo nel Paee. Lo riferisce oggi il giornale algerino "El Khabar". Il quotidiano afferma che molti funzionari di partito sono "convinti" che il presidente Tebboune "lancerà un seminario per riorganizzare l'Fln, assegnando l'incarico a un nuovo segretario generale, o adottando la proposta di formare un nuova gestione interna”. C'è attesa quindi nel paese su cosa farà il capo di Stato algerino dopo aver deciso di indire elezioni anticipate e dopo che la riforma costituzionale è ufficialmente entrata in vigore.(Res)