Vimodrone (Mi): tenta di uccidere il fratello a coltellate, fermato 39enne

- Un uomo di 39 anni alle 6 di questa mattina è stato fermato dai carabinieri a Vimodrone, nel Milanese, perché indiziato di aver tentato nella notte di uccidere suo fratello minore, ancora in pericolo di vita. La vittima, 34enne ucraino, senza fissa dimora, nullafacente e pregiudicato per furto, è stata soccorsa alle 3 circa di questa notte in via Diaz, a Vimodrone, dai militari e dal 118: gravemente ferito alla schiena con due fendenti, l’uomo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Raffaele di Milano e - riferiscono i carabinieri - si trova tutt’ora in sala operatoria a causa della perforazione del polmone destro. Le indagini hanno subito portato al fratello maggiore della vittima, anche lui senza fissa dimora e nullafacente, pregiudicato per maltrattamenti in famiglia e lesioni. Il 39enne è stato rintracciato dai carabinieri della Stazione di Vimodrone, insieme a personale del N.o.r. e della Tenenza carabinieri di Cologno Monzese in un capannone in disuso in via Gramsci, all’interno del quale i militari hanno sequestrato due paia di forbici intrise di sangue, ritenute l’arma del delitto. Il 39enne è stato sottoposto a fermo d'indiziato di delitto per tentato omicidio e sarà trasferito nel carcere di Monza, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Secondo gli investigatori il tentato omicidio è avvenuto a seguito di dissidi tra i fratelli per futili motivi, dovuti verosimilmente all’abuso di alcol. Sotto sequestro è finita anche l’area degli uffici del capannone di Vimodrone, che era adibita a camera da letto. (com)