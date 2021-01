Roma: Pallottini (Car), nonostante restrizioni aumentate vendite prodotti ittici e ortofrutta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Natale e il Capodanno, nonostante le restrizioni dovute al covid, hanno portato bene al Centro agroalimentare Roma (CaR), il più grande Mercato all’ingrosso d’Italia, che ha registrato un dato positivo nelle vendite, soprattutto per quanto riguarda il prodotto ittico e con buoni risultati anche per frutta e verdura. “Per quanto riguarda l’ortofrutta -si legge in una nota del CaR-, il diminuito numero di commensali a tavola ha fatto diminuire di conseguenza la spesa media delle famiglie, che si sono orientate verso acquisti più giusti e proporzionati, senza troppi sprechi alimentari”. Tuttavia, rispetto a molti altri settori, “i consumi non sono scesi di troppo rispetto agli anni passati, raggiungendo in alcune giornate valori piuttosto soddisfacenti (più 10 per cento). Non è mancato di certo l’acquisto di prodotti tradizionali del periodo e convenienti, come broccoli, carciofi, puntarelle, finocchi, insalate. Per questi e per molti altri ortaggi commercializzati all’interno del CaR l’andamento climatico, decisamente favorevole per il periodo, ha determinato il rapido sviluppo delle colture, anticipandone in molti casi la raccolta e riversando sul mercato volumi di merce piuttosto consistenti. Il lockdown e la chiusura totale o parziale dei servizi Ho.Re.Ca. e della Ristorazione, in più, hanno influito di molto sui prezzi di vendita, spesso al di sotto della media stagionale. Un esempio eclatante: il broccolo romanesco, un’eccellenza locale freschissima, ad oggi è venduto, all’ingrosso, a prezzi inferiori a 0.50 centesimi al chilo”. (segue) (Com)