Roma: Pallottini (Car), nonostante restrizioni aumentate vendite prodotti ittici e ortofrutta (2)

Per quanto riguarda il settore ittico, "è stato invece registrato un aumento del 20 per cento dei volumi – si legge nella nota del Car- rispetto agli anni passati nel consumo di prodotti sia freschi che congelati, complice l'aumento del consumo pro-capite delle famiglie e anche il cenone di Capodanno imposto a casa per tutti, che ha contribuito ad aumentare la richiesta di prodotto ittico. In particolare, i prodotti che sono andati per la maggiore sono stati i crostacei come scampi e gamberi rossi. Molto bene anche i calamari, seguiti poi dai classici pesci freschi da fare al forno come orate e spigole, ma con preferenza alle pezzature o molto grandi (1,5kg -2kg) o molto piccole (300g-400g). I prezzi del prodotto fresco italiano sono tendenzialmente rimasti quelli praticati tipicamente nei periodi natalizi, quindi un po' al rialzo rispetto ai mesi immediatamente precedenti o successivi. Il prodotto ittico congelato ha mantenuto invece prezzi invariati, aumentando solo gli articoli che andavano per la maggiore, cioè scampi e gamberi".