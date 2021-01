Roma: Pallottini (Car), nonostante restrizioni aumentate vendite prodotti ittici e ortofrutta (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Siamo molto soddisfatti – dichiara nella nota Fabio Massimo Pallottini, direttore generale del CaR – di questi dati. Sono sempre stato fiducioso perché, nonostante le previsioni non fossero affatto rosee, dal canto nostro abbiamo fatto tutto ciò che potevamo per cercare di favorire i consumi, permettendo l’accesso gratuito al Mercato, invitando le persone a non abbandonare le tradizioni e promuovendo con il nostro resident chef Fabio Campoli la realizzazione di una serie di tutorial - molto apprezzati - per la preparazione del pesce in casa. Le nostre aperture al pubblico del Mercato Ittico hanno consentito ad oltre 1000 nuclei familiari del territorio di consumare pesce fresco di elevata qualità a prezzi contenuti. Vedere che tutto questo, insieme ovviamente allo sforzo delle tante persone che lavorano in questo settore, sia servito ad aiutare tante aziende a recuperare o comunque limitare i danni di questa pandemia, in alcuni casi anche superando i fatturati degli anni precedenti, è motivo di grande orgoglio. Un dato significativo che merita attenzione è la riscoperta da parte dei romani dei negozi di prossimità, soprattutto per l’acquisto di prodotti ittici, grazie anche alla fantasia e alla capacità di adattamento di tanti piccoli commercianti che hanno investito sui semipreparati e sulle consegne a domicilio, in una sfida ai giganti dell’e-commerce”. (Com)