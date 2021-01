Sociale: Di Maio, casa famiglia “Viva gli anziani” di Sant’Egidio è una “realtà bellissima”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, ha reso noto tramite un post su Facebook di aver fatto visita oggi alla casa famiglia della comunità di Sant’Egidio “Viva gli anziani”, definita dal titolare della Farnesina “una realtà bellissima” presente in Italia e in diversi Paesi del mondo. “Ho incontrato persone meravigliose che hanno ritrovato la propria dignità dopo aver sofferto per anni, perché costretti a vivere senza un tetto e senza il calore della propria famiglia” ha spiegato il ministro. “Le persone anziane – ha proseguito - sono un bene prezioso per la nostra comunità, per l’intero Paese. Sono i nostri nonni e il loro sapere e la loro esperienza sono indispensabili per ognuno di noi. Chi ancora ha la fortuna di averli vicino non li abbandoni, dia loro attenzione, li protegga”. Parlando del lavoro svolto da Sant’Egidio, Di Maio ha osservato che “il lavoro dei volontari è straordinario e li ringrazio di cuore. Grazie anche al fondatore Andrea Riccardi per avermi dato la possibilità di conoscere questa grande realtà” ha concluso.(Rin)