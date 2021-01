Usa: sostenitori di Trump a Washington per protestare contro la certificazione del voto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Centinaia di sostenitori del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, si sono dati appuntamento a Washington alla vigilia della seduta del Congresso durante la quale verrà certificato il voto del Collegio elettorale che assegna a Joe Biden la vittoria alle elezioni del 3 novembre scorso. Lo riferisce il quotidiano “Washington Post”, precisando che la città si sta preparando a 48 ore di proteste potenzialmente violente, sollecitate dallo stesso presidente Trump. Un raduno in programma per domani prevede la presenza di 30 mila persone, ma le folle hanno già cominciato a radunarsi per le vie del centro in occasione di altri eventi. Nella giornata di ieri, il Pentagono ha approvato la richiesta di Muriel Bowser, sindaca di Washington Dc, di ricevere sostegno dalla Guardia nazionale per garantire ordine durante le manifestazioni previste nella capitale. Gli uomini della Guardia affiancheranno le forze di polizia, che si concentreranno sull'arresto di chiunque detenga armi illegalmente. Il sindaco ha chiesto ai residenti di evitare le manifestazioni, che si svolgeranno al Freedom Plaza, al Campidoglio e alla Corte Suprema. Alcuni manifestanti hanno attraversato tutto il Paese per raggiungere Washington in occasione del voto del Congresso, in modo da essere presenti per quella che vedono come “l'ultima resistenza” per Trump.(Nys)