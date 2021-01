Usa: agenzie sicurezza accusano Russia per attacco hacker contro dipartimenti e società federali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si celerebbe la Russia dietro l’imponente attacco hacker che ha colpito dipartimenti e società del governo Usa a dicembre 2020. E’ quanto sostengono le principali agenzie della sicurezza statunitensi in una dichiarazione congiunta diffusa dai media Usa. Gli indizi "suggerirebbero uno spionaggio russo piuttosto che un tentativo di danneggiare o interrompere le operazioni del governo degli Stati Uniti", si legge nella nota, redatta dal Cyber Unified Coordination Group (Ucg), un team di lavoro informatico composto dall'Fbi e altre agenzie. Le conclusioni dell’intelligence di Washington contrastano nettamente con le posizioni adottate dal presidente statunitense, Donald Trump. L’inquilino della Casa Bianca aveva infatti messo in dubbio il coinvolgimento di Mosca nella vicenda e minimizzato l'impatto della violazione, che alti funzionari ed esperti statunitensi avevano invece definito “storica”, in termini di danni arrecati al sistema informatico Usa. (segue) (Nys)