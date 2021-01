Golfo: Stati Uniti accolgono con favore distensione fra Qatar e Stati regionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti accolgono con favore la distensione delle relazioni tra Qatar e gli altri Paesi del Golfo, sancita dall’accordo firmato oggi ad Al Ula, in Arabia Saudita. E’ quanto si legge in una nota del dipartimento di Stato Usa. L’intesa “segna un passo positivo verso il ripristino dell'unità del Golfo e degli arabi”. Secondo le autorità di Washington “un Golfo veramente unito porterà maggiore prosperità attraverso il libero flusso di beni e servizi e maggiore sicurezza alla sua gente, accogliamo perciò con favore l'impegno a ripristinare la cooperazione nelle iniziative militari, economiche, sanitarie e culturali”. Gli Stati Uniti inoltre “ringraziano il Kuwait per i suoi sforzi di mediazione e il sostegno a risolvere la disputa del Golfo”. (segue) (Nys)