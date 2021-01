Usa: 73 per cento elettori Georgia considera affidabili risultati ballottaggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 73 per cento degli elettori della Georgia ha fiducia nel fatto che i voti dei ballottaggi in corso per due seggi al Senato Usa saranno contati e scrutinati correttamente. E' quanto emerge dagli exit poll a cura della "Cnn". Secondo le rilevazioni, più della metà dei georgiani, il 56 per cento, ritiene che le elezioni presidenziali di novembre scorso siano state condotta correttamente nel loro Stato. Tendenza opposta, invece, per gli elettori che dichiarano di votare per Kelly Loeffler, una dei due candidati repubblicani in corsa per il ballottaggio. Per il 77 per cento di questa fascia di elettorato le presidenziali del 2020 non sono state condotte correttamente in Georgia. Al contrario, il 92 per cento dell'elettorato del democratico Raphael Warnock, che sfida Loeffler, ritiene che le elezioni del 3 novembre 2020 siano state condotte correttamente. (Nys)