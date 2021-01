Usa: Georgia, corsa sul filo per entrambi i ballottaggi al Senato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si profila una corsa sul filo per entrambi i ballottaggi per il Senato in Georgia, nel sud degli Stati Uniti. Questo indicano le ultime proiezioni, che vedono i due candidati repubblicani, David Perdue e Kelly Loeffler, in leggero vantaggio sui democratici Jon Ossoff e Raphael Warnock. Perdue risulta in vantaggio con il 51,3 per cento dei voti contro il 48,7 per cento di Ossoff, Loeffler con il 50,9 per cento contro il 49,1 di Warnock quando oltre l’80 per cento delle schede risulta scrutinato. È tuttavia atteso nelle prossime ore lo spoglio di schede fortemente favorevoli ai democratici come quelle della contea di Chatham. (Nys)