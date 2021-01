Usa: Georgia, il candidato Dem per il Senato Warnock si aggiudica la vittoria su Loeffler

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato democratico ai ballottaggi in Georgia per gli ultimi due seggi al Senato degli Stati Uniti, Raphael Warnock, si è aggiudicato la vittoria sul candidato repubblicano Kelly Loeffler. Lo riporta la “Cnn”. Warnock ha ringraziato i suoi sostenitori. “A tutti quelli che oggi sono in difficoltà, che abbiamo o meno votato per me, sappiate che vi vedo e che combatterò per voi ogni giorno che passerò nel Senato degli Stati Uniti”, ha detto Warnock, il primo democratico nero eletto al Senato in Georgia. Secondo le ultime proiezioni il candidato democratico si è aggiudicato il 50,5 per cento dei voti, contro il 49,5 per cento di Loeffler. Il partito che si aggiudicherà la vittoria tra il repubblicano David Perdue e il democratico Jon Ossoff prenderà il controllo del Senato. (Nys)