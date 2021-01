Sardegna: Pittalis (FI), deposito scorie radioattive nell'isola decisione sconcertante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Sardegna non sarà disposta a nessuna concessione sul fronte del deposito delle scorie radioattive". E' quanto ribadisce con fermezza il deputato di Forza Italia, Pietro Pittalis, dopo la pubblicazione della Carta delle aree potenzialmente idonee ad ospitare i siti dei rifiuti nucleari. "Una decisione sconcertante – prosegue il parlamentare degli azzurri, che ha presentato l'ultimo documento sulla questione ad aprile – visto che avevo formalmente chiesto al governo di conoscere se l'isola fosse una delle regioni indicate tra le aree idonee ad ospitare il sito nel quale verrà realizzato il deposito nazionale dei rifiuti radioattivi. Non è mai giunta nessuna risposta alle interrogazioni". E ora la pubblicazione della mappa Sogin lascia presagire che l'impianto possa essere localizzato in Sardegna. Da qui l'invito di Pittalis: "Occorre una mobilitazione generale di tutte le forze politiche, sociali, datoriali, con il coinvolgimento di tutti i comuni isolani – conclude il deputato forzista – per bloccare lo stoccaggio delle scorie radioattive in un paradiso ambientale come quello della Sardegna". (Rsc)