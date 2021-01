Germania: oggi vertice di crisi convocato da Merkel su questione Covid e vaccinazioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella serata di ieri Merkel ha annunciato che il blocco generale attuato dalla Germania per il contenimento della pandemia di coronavirus è stato prorogato oltre la scadenza del 10 gennaio, fino al 31 dello stesso mese. In alcuni settori, le restrizioni anticontagio sono state inasprite. A fronte dei dati preoccupanti su contagi e decessi causati dal coronavirus, e in considerazione della diffusione della sua variante britannica, il blocco generale deve essere esteso con l'inasprimento di alcune restrizioni. In primo luogo, i contatti devono essere ridotti al minimo assoluto. In privato, potranno incontrarsi al massimo i componenti di un nucleo abitativo e una persona esterna a tale gruppo. Viene, dunque, meno la facoltà fino a oggi valida di riunire in privato fino a cinque persone di due nuclei abitativi diversi. Ai datori di lavoro è richiesto di ampliare il ricorso allo “home office”. I Laender potranno decidere su ulteriori restrizioni, come il limite agli spostamenti non oltre i 15 chilometri per i focolai, ossia per le zone dove si registrano oltre 200 contagi su 100 mila abitanti in una settimana. Saranno esentati gli spostamenti per motivi di emergenza, salute e lavoro. Non è, invece, prevista l'introduzione del coprifuoco dalle 22:00 alle 5:00 su scala federale. Tale misure continuerà a essere applicata a livello locale dove già in vigore o potrà essere introdotta dalle autorità dove non ancora efficace. (segue) (Geb)