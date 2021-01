Germania: oggi il vertice di crisi convocato da Merkel su Covid e vaccinazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cancelliera tedesca Angela Merkel ha convocato per oggi un vertice di crisi presso la Cancelleria federale. Ai colloqui parteciperanno i ministri delle Finanze, della Salute e dell'Economia ed Energia, rispettivamente Olaf Scholz, Jens Spahn e Peter Altmaier. Sarà presente anche il capo di gabinetto della Cancelleria federale, Helge Braun. Per il quotidiano “Bild”, l'obiettivo sarebbe “depotenziare” Spahn. A oggi, il ministro della Salute è l'unico responsabile della campagna di vaccinazione contro il Covid-19.Per tale motivo, Spahn è divenuto il bersaglio delle critiche di quanti denunciano carenze e ritardi in questa iniziativa. Accuse cavalcate dal Partito socialdemocratico tedesco (SpD) e dallo stesso Scholz, che di tale formazione è il candidato a cancelliere alle elezioni federali del 26 settembre prossimo. In questo modo, i socialdemocratici hanno aperto una profonda frattura nel governo di Grande coalizione che, dal 14 marzo 2018, formano con l'Unione cristiano-democratica (Cdu), di cui Spahn è esponente, e con l'Unione cristiano-sociale (Csu). Tuttavia, come afferma il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, il vertice odierno non sarebbe stato convocato da Merkel per privare Spahn di competenze. L'obiettivo sarebbe, invece, “meno drammatico”. Si tratterebbe, infatti, di discutere delle modalità per aumentare la produzione del vaccino contro la Sars-Cov2, sviluppato dall'azienda per le biotecnologie tedesca Biontech con la casa farmaceutica statunitense Pfizer.Nella serata di ieri Merkel ha annunciato che il blocco generale attuato dalla Germania per il contenimento della pandemia di coronavirus è stato prorogato oltre la scadenza del 10 gennaio, fino al 31 dello stesso mese. In alcuni settori, le restrizioni anticontagio sono state inasprite. A fronte dei dati preoccupanti su contagi e decessi causati dal coronavirus, e in considerazione della diffusione della sua variante britannica, il blocco generale deve essere esteso con l'inasprimento di alcune restrizioni. In primo luogo, i contatti devono essere ridotti al minimo assoluto. In privato, potranno incontrarsi al massimo i componenti di un nucleo abitativo e una persona esterna a tale gruppo. Viene, dunque, meno la facoltà fino a oggi valida di riunire in privato fino a cinque persone di due nuclei abitativi diversi. Ai datori di lavoro è richiesto di ampliare il ricorso allo “home office”. I Laender potranno decidere su ulteriori restrizioni, come il limite agli spostamenti non oltre i 15 chilometri per i focolai, ossia per le zone dove si registrano oltre 200 contagi su 100 mila abitanti in una settimana. Saranno esentati gli spostamenti per motivi di emergenza, salute e lavoro. Non è, invece, prevista l'introduzione del coprifuoco dalle 22:00 alle 5:00 su scala federale. Tale misure continuerà a essere applicata a livello locale dove già in vigore o potrà essere introdotta dalle autorità dove non ancora efficace.Con una decisione “difficile, ma necessaria”, come sottolineato da Merkel, il governo federale e i Laender hanno concordato che asili nido, scuole e università rimarranno chiuse. La disciplina di dettaglio spetterà ai Laender. Per chi entra in Germania da zone a rischio coronavirus, è in corso di valutazione una strategia a doppio test. Un primo esame dovrà essere effettuato all'arrivo e un secondo dopo cinque giorni. Per quanti si recano in territorio tedesco, rimane in vigore l'obbligo di quarantena di dieci giorni, riducibili della metà qualora dopo cinque giorni si effettui un esame per il Covid-19 con esito negativo. Per sostenere le imprese e quanti sono interessati dal lokcdown, ha proseguito Merkel, il governo federale e i Laender stanno studiando ulteriori aiuti rapidi all'economia. La cancelliera ha infine dichiarato che il 25 gennaio prossimo terrà una videoconferenza con i primi ministri dei Laender al fine di valutare l'efficacia del blocco generale e deciderne gli sviluppi futuri. (Geb)