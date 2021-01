Libia: Maiteeg, Gna cerca di rafforzare cooperazione con governo russo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vice capo del Consiglio di presidenza del Governo di accordo nazionale libico, Ahmed Maiteeg, ha affermato con soddisfazione che le parti politiche libiche "sono riuscite a sedersi al tavolo del dialogo e della comprensione su una serie di dossier in un breve periodo di tempo". Nel corso di una dichiarazione alla stampa locale, il vice premier libico ha spiegato che "la Russia ha avuto un ruolo importante nel raggiungimento di un accordo petrolifero che ha consentito l'apertura dei pozzi, la produzione e l'esportazione, che hanno contribuito a migliorare la situazione economica del Paese". Maiteeg ha indicato che c'è quindi un orientamento a concludere diversi accordi economici con il governo russo e a rafforzare la cooperazione in tutti i campi. Parlando del dialogo politico tra le forze di Khalifa Haftar e i rappresentanti del Gna, il politico libico ha espresso il suo piacere per il fatto che le parti siano state in grado di raggiungere un accordo "in un periodo record e che hanno potuto sedersi allo stesso tavolo dei negoziati". In risposta a una domanda sulla sua intenzione di candidarsi alla guida del nuovo governo, Maiteeg ha risposto che avrebbe svolto il suo ruolo "ricoprendo qualsiasi posizione nel nuovo governo libico". (Lit)