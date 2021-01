Usa: leader dei “Proud Boys” bandito dalla capitale Washington

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Enrique Tarrio, leader del gruppo di estrema destra statunitense “Proud Boys” è stato bandito da Washington Dc. Lo riportano i media Usa, precisando che l'uomo è stato accusato di atti di vandalismo per aver stracciato un manifesto del movimento “Black Lives Matter” in una chiesa della capitale statunitense frequentata dalla comunità afroamericana. Tarrio è stato trovato in possesso di alcuni caricatori di armi da fuoco al momento dell’arresto. Potrà rientrare nel Distretto di Columbia solo per vedere il suo avvocato o presenziare davanti alla corte. La stampa Usa sottolinea che l'arresto di Tarrio è giunto appena 48 ore prima della manifestazione programmata a Washington dai sostenitori del presidente Donald Trump, per contestare l'esito delle elezioni presidenziali dello scorso novembre. I Proud Boys sono un gruppo di estrema destra descritto dal Southern Povery Law Centre (Splc) come parte della galassia del suprematismo bianco e dei gruppi d’odio. Il gruppo ha intentato causa contro l’Splc e contro l’emittente “Cnn” per essere stato caratterizzato come “suprematista bianco” e “neonazista”.(Nys)