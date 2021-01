Usa: Georgia, i candidati Dem per il Senato in vantaggio sui Repubblicani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I due candidati democratici ai ballottaggi in Georgia per gli ultimi due seggi al Senato degli Stati Uniti, Jon Ossoff e Raphael Warnock, sono passati in vantaggio sui repubblicani David Perdue e Kelly Loeffler e sono favoriti per la vittoria finale. Lo indicano le ultime proiezioni con il 98 per cento delle schede scrutinate. Con il conteggio delle schede della contea di Chatham e di altre aree a maggioranza Dem, Ossoff e Warnock hanno recuperato lo svantaggio iniziale e, secondo le stime del “New York Times”, hanno entrambi oltre il 90 per cento di possibilità di vincere i rispettivi ballottaggi contro i senatori repubblicani. Se tale scenario fosse confermato, il futuro Senato degli Stati Uniti potrà contare su una stretta maggioranza democratica e l’amministrazione di Joe Biden su un Congresso favorevole. (Nys)