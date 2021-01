Milano: picchiano e violentano donna che li ospita in casa, due arresti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due giovani marocchini di 23 e 24 anni sono stati arrestati ieri a Milano dalla Polizia di Stato in esecuzione di un’ordinanza cautelare in carcere, emessa dal gip Guido Salvini, con le accuse di violenza sessuale di gruppo, rapina e lesioni personali ai danni di una connazionale di 34 anni. Secondo le indagini della squadra mobile, coordinata dal pm Bianca Baj Macario, nella notte tra il 30 agosto e il primo settembre scorsi la vittima sarebbe stata picchiata, stuprata e rapinata nel proprio appartamento in zona Corvetto dai due arrestati dopo che i tre si erano conosciuti e avevano trascorso la serata insieme nella discoteca “El Mawal”. Gli investigatori, diretti da Marco Calì, partendo dalla testimonianza della vittima, sono riusciti a identificare i due presunti aggressori dall’analisi dei cellulari. In particolare, quella sera i tre si erano trasferiti, intorno alle 5, dal locale all’abitazione con un tassista abusivo che era stato contattato sia dalla donna che da uno dei due giovani. Dall’incrocio dei tabulati e dell’analisi delle celle i poliziotti hanno identificato prima Asheraf Belhat, 23 anni, e poi Maroinue Issaoui, 24 anni. I telefoni dei sospettati sono stati posti sotto intercettazione. “Io e ‘Hamada’ (Issaoui, ndr) abbiamo preso una ci mancava poco per ammazzarla - dice Belhat in un’intercettazione contenuta nell’ordinanza - che disgrazia è stato lui a colpirla, io non l'ho toccata. Lei è una figlia di p…a voleva approfittarsi di noi”. (segue) (Rem)