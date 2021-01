Golfo: Farnesina, Italia accoglie con favore esiti vertice Consiglio cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia accoglie con grande favore gli esiti del vertice del Consiglio di cooperazione del Golfo del 5 gennaio con l'adozione del "Manifesto di Al Ula", che segna l'avvio della normalizzazione dei rapporti in seno all'Organizzazione, e l'annuncio della riapertura dello spazio aereo saudita con il Qatar. La ricomposizione della disputa interna al Consiglio di Cooperazione del Golfo è una premessa fondamentale per una accresciuta stabilità e sicurezza nella regione, si legge in una nota della Farnesina. "Esprimiamo apprezzamento per gli ininterrotti sforzi di mediazione del Kuwait, l'impulso fornito dagli Stati Uniti e l'impegno costruttivo delle parti per il superamento della controversia, un obiettivo che l'Italia ha sempre sostenuto con convinzione", si legge ancora nella nota del ministero degli Esteri. (Com)