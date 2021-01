Usa: “Wsj”, in rialzo gli indici di borsa dopo battuta d’arresto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I principali indici della borsa di Wall Street registrano oggi un certo rialzo, dopo aver subito un’importante battuta d’arresto durante l’ultima seduta a causa delle tensioni innescate dal Covid e dall’incertezza per il voto in Georgia. Lo rileva il “Wall Street Journal”. L’indice S&P 500 è salito dello 0,6 per cento, il Dow Jones Industrial Average dello 0,5. Il Nasdaq Composite guadagna invece lo 0,7 per cento. Gli attori finanziari, sottolineano gli analisti del “Wsj”, monitorano da vicino i ballottaggi al Senato per i quali si vota in Georgia. Se i democratici vincessero entrambi i seggi, ciò potrebbe rendere più facile l’azione legislativa per l'amministrazione del presidente eletto Joe Biden. La prospettiva di un ulteriore stimolo fiscale sarebbe più probabile se i democratici controllassero sia il Congresso che la Casa Bianca, ma l’ipotesi di un aumento delle tasse e di una maggiore regolamentazione del mercato pone i mercati in un atteggiamento guardingo verso ulteriori investimenti.(Nys)