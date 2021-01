Brasile: Banca mondiale, crescita del 3 per cento nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia del Brasile registrerà una crescita del 3 per cento nel 2021, dopo una delle peggiori recessioni regionali registrata nel 2020 a causa della pandemia del nuovo coronavirus (-4,5 per cento). E' quanto si legge nel rapporto sulle prospettive economiche globali diffuso dalla Banca mondiale. Secondo l'istituto finanziario "in Brasile si prevede una maggiore fiducia dei consumatori e condizioni di credito favorevoli per sostenere una ripresa dei consumi privati e degli investimenti, portando la crescita al 3 per cento nel 2021. Il settore privato e dei servizi si riprenderà più lentamente del settore industriale a causa del persistere di un certo grado di avversione al rischio tra i consumatori", recita la nota della Bm. (segue) (Brb)