Usa: l’ufficiale che sparò all’afroamericano Jacob Blake non sarà incriminato

- Rusten Sheskey, l’ufficiale che esplose sette colpi d’arma da fuoco alla schiena dell’afroamericano Jacob Blake il 23 agosto 2020, non sarà incriminato. Lo ha annunciato Michael Graveley, procuratore distrettuale della contea di Kenosha, nel Wisconsin. Blake è sopravvissuto alla sparatoria, verificatasi nell’ambito delle proteste innescate dalla morte di George Floyd e dal diffondersi del movimento “Black lives matter”, ma è rimasto paralizzato dalla vita in giù. "La mia decisione – ha spiegato Graveley - è che nessun ufficiale delle forze dell'ordine di Kenosha sarà incriminato”. La “Cnn” evidenzia che l’annuncio arriva mentre in tutto il Paese continua a montare la rabbia per le ripetute uccisioni di afroamericani per mano della polizia. L'estate del 2020 è stata caratterizzata da proteste - alcune delle quali violente – per richiedere una profonda riforma della polizia e la fine delle brutalità. Graveley ha annunciato che non ci saranno accuse per Vincent Arenas e Brittany Meronek, gli altri due agenti coinvolti nell'incidente e identificati a settembre dal dipartimento di Giustizia del Wisconsin. In vista del verdetto le autorità di Kenosha hanno preparato gli apparati di sicurezza a potenziali disordini. Il Consiglio comunale ha concesso al sindaco, John Antaramian, poteri di emergenza, mentre il governatore del Wisconsin, Tony Evers, ha annunciato la mobilitazione di 500 soldati della Guardia nazionale su richiesta delle autorità locali.(Nys)