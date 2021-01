Usa: agenzie sicurezza accusano Russia per attacco hacker contro dipartimenti e società federali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 19 dicembre scorso, Trump affermava in un messaggio su Twitter che l’attacco informatico era stato “ingigantito” dai “media delle fake news”. L’inquilino della Casa Bianca indicava la Cina come responsabile più probabile rispetto alla Russia. “L’attacco è un affare molto più grande nei Media delle fake news di quanto non sia in realtà – affermava Trump - Sono stato informato completamente e tutto è sotto controllo. Quando qualsiasi cosa succede lo slogan è sempre Russia, Russia, Russia perché, per ragioni finanziarie, i media sono terrorizzati dal discutere la possibilità che dietro ci sia la Cina (potrebbe!)”. (segue) (Nys)