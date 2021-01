Bolivia: governo accusa autorità locali di non stanziare fondi contro pandemia di Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Bolivia guidato da Luis Arce ha rivolto accusato diverse autorità locali del Paese di non aver stanziato fondi sufficienti per la lotta contro la pandemia di Covid-19 nei loro bilanci relativi al 2021. La denuncia, riferisce il quotidiano "El Deber", è stata fatta dal viceministro del Bilancio, Zenon Mamani, secondo il quale ci sono alcune "contraddizioni" nelle voci di bilancio a livello regionale per far fronte all'emergenza sanitaria. In termini generali, secondo l'esecutivo, i diversi comuni del paese avrebbero stanziato in totale 48,3 milioni di boliviani (5,6 milioni di euro) in misure per fronteggiare il coronavirus, mentre sarebbe di soli 17 milioni di boliviani (poco più di due milioni di euro) il totale stanziato dai governi regionali. I governi di Oruro, Santa Cruz, Chuquisaca e Beni non hanno assegnato per il 2021 alcuna quota del bilancio alla risposta anti-Covid. Un fatto che contrasta, ha segnalato Mamani, con gli annunci fatti alla stampa circa la possibilità di acquistare vaccini in proprio, e contraddice l'affermazione secondo cui le autorità locali non disporrebbero di fondi. (segue) (Brb)