Uruguay-Venezuela: Montevideo non riconosce legittimità nuova Assemblea nazionale

- L'Uruguay non riconosce la legittimità dell'Assemblea nazionale (An) del Venezuela insediatasi oggi ritenendola "frutto del risultato di un atto elettorale realizzato senza le garanzie minime di trasparenza, inclusione e verifica". E' quanto si legge in un comunicato del governo di Luis Lacalle Pou che ribadisce l'opinione già espressa il 7 dicembre del 2020 all'indomani delle elezioni parlamentari indette dall'esecutivo guidato da Nicolas Maduro per esautorare il parlamento guidato dall'autoproclamato presidente ad interim, Juan Guaidò, il cui mandato era scaduto."La violazione dello stato di diritto da parte del regime dittatoriale di Nicolas Maduro, così come l'assenza di separazione dei poteri in Venezuela (...), riflettono un contesto di degradazione delle istituzioni democratiche che si aggrava con l'instaurazione di un organo parlamentare la cui composizione è illegittima", prosegue il comunicato del governo di Montevideo, che ribadisce infine il suo "appello ad una soluzione istituzionale, pacifica e consensuale attraverso elezioni libere, trasparenti, inclusive e garantite dalla presenza internazionale". (segue) (Abu)