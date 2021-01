Bolivia: governo accusa autorità locali di non stanziare fondi contro pandemia di Covid-19 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Bolivia registra ad oggi un totale di 163.671 casi di contagio e 9.219 morti. Dopo una severa chiusura durata mesi, il paese andino ha decretato da inizio dicembre una progressiva ripresa delle attività e la riapertura ai voli commerciali nazionali e internazionali, fatte salve le esigenze di sicurezza sanitaria. Riaperte anche le frontiere terrestri e fluviali, in attesa di un ripristino delle condizioni di emergenza in vista di una seconda ondata di contagi attesa per febbraio 2021. In questo contesto il governo ha adottato un sistema di allerta progressivo diviso per dipartimenti e municipi e determinato dal tasso di incidenza dei contagi ogni centomila abitanti. Attualmente la capitale La Paz, e le città di Santa Cruz de la Sierra, nel dipartimento di Santa Cruz, e di Cochabamba nell'omonimo dipartimento, si trovano in stato di allerta massimo con un tasso di incidenza di oltre 57 casi ogni centomila abitanti. (segue) (Brb)