Usa: Trump conferma che interverrà a manifestazioni contro voto a Washington

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha confermato con un messaggio su Twitter che interverrà nel corso delle manifestazioni attese a Washington per contestare la certificazione del voto del Collegio elettorale da parte del Congresso. "Parlerò al rally Save America a The Ellipse alle 11", ha scritto Trump in un tweet. "Arrivate presto", ha aggiunto, promettendo "una grande folla". L'Ellipse e' il parco situato nei pressi della Casa Bianca in cui ogni anno viene allestito il tradizionale albero di natale. (Nys)