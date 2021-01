Golfo: Stati Uniti accolgono con favore distensione fra Qatar e Stati regionali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I leader del Consiglio di cooperazione del Golfo (Ccg) hanno firmato oggi un accordo per porre fine allo scontro politico-diplomatico che va avanti da tre anni con il Qatar. In occasione del 41esimo vertice del Ccg di Al Ula è stato infatti firmato il documento di Al-Ula, sottoscritto per l'occasione anche dal ministro degli Esteri egiziano, Sameh Shoukry. Il principe ereditario dell'Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, ha annunciato che gli Stati membri del Ccg hanno concordato un accordo di "solidarietà e stabilità" per porre fine alla rottura con il Qatar. Il principe ha elogiato anche il ruolo kuwaitiano e statunitense per sanare la frattura tra i paesi della regione, sottolineando lo "spirito di fratellanza" che ha dominato il vertice odirerno. L'emiro del Kuwait, lo sceicco Nawaf al Ahmad al Jaber al Sabah, ha aggiunto: "Ci congratuliamo con tutti per lo storico risultato raggiunto al vertice di Al Ula. Cerchiamo di sostenere l'azione congiunta del Golfo e degli arabi", sottolineando che "l'annuncio di oggi si chiamerà Accordo di solidarietà". D'altra parte, l'emiro del Kuwait ha apprezzato il ruolo della leadership egiziana e il suo sostegno alle questioni regionali. (Nys)