Usa: senatore repubblicano Cruz si opporrà a Collegio elettorale Arizona

- Il senatore statunitense Ted Cruz, repubblicano del Texas, si opporrà ai risultati del collegio elettorale dell'Arizona durante la sessione del Congresso che certificherà il voto del 3 novembre scorso. L’Arizona diventerebbe così il terzo Stato in cui i repubblicani intendono dar battaglia. L’intenzione di Cruz, riportata in esclusiva dalla “Washington Post” e confermata al quotidiano “The Hill” da una fonte vicina al dossier, dovrebbe essere sostenuta da molti dei dieci senatori repubblicani che hanno promesso di sostenere le obiezioni ai risultati delle elezioni. Risultati che assegnano la vittoria al democratico Joe Biden. Il Congresso si accinge a votare la certificazione dei risultati del Collegio elettorale in ordine alfabetico, pertanto l'obiezione di Cruz dovrebbe essere una delle prime. Nel suo intervento, Cruz si concentrerà sulla sua richiesta di una commissione incaricata di riesaminare le elezioni presidenziali piuttosto che sull'annullamento dell’esito in quel singolo Stato. Il senatore Josh Hawley si è impegnato a contestare i risultati della Pennsylvania, mentre la senatrice Kelly Loeffler probabilmente si opporrà ai risultati della Georgia, uno Stato tradizionalmente repubblicano in cui però Biden ha sconfitto Trump.(Nys)