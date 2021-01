Usa: exit poll Georgia, Perdue in testa su Ossoff, Warnock avanti rispetto a Loeffler

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo i primissimi dati sui ballottaggi in Georgia, il candidato repubblicano David Perdue sarebbe in vantaggio sullo sfidante democratico Jon Ossof (rispettivamente 51,2 per cento e 48,8 per cento dei voti), mentre nella sfida tra la repubblicana Kelly Loeffler e il candidato democratico Raphael Warnock, quest'ultimo sarebbe in vantaggio con il 52,2 per cento dei voti. Sono dati parziali diffusi dalla "Cnn" (Nys)