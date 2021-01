Diritti: Pd Frosinone, ddl Zan da approvare presto contro odio e a sostegno vittime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C’è fretta di approvare il disegno di legge Zan contro omofobia, misoginia e abilismo, per contrastare tutti i crimini d’odio e sostenere le vittime. Se ne è parlato questa sera, nel corso di un video incontro promosso dal Partito democratico di Frosinone sul tema "La tutela delle persone sui territori", alla presenza del deputato e primo firmatario del ddl Alessandro Zan. All’incontro hanno preso parte il presidente del collettivo UgualMente Stefano Bonvissuto, la presidente di Arcigay Stonewall Frosinone Eleonora Ferri, il vicepresidente di Agedo Basso Lazio Maurizio Morelli e la consigliera regionale del Lazio Sara Battisti (Pd). Intervenuto anche il segretario provinciale del Pd di Frosinone Luca Fantini. A moderare i lavori, la responsabile provinciale del Pd per i Diritti Francesca Cerquozzi. "Si è registrato un incremento del 9 per cento di reati omo transfobici, che si è acuito nel periodo del lockdown. Si è registrato inoltre, nell’ultimo periodo, un incremento delle violenze sui minori lgbt+ in famiglia e sui social network", è il grido d’allarme lanciato da Francesca Cerquozzi. Necessaria, dunque, l’approvazione della legge Zan approvata alla Camera e che è attesa al Senato. (segue) (Rer)