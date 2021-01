Diritti: Pd Frosinone, ddl Zan da approvare presto contro odio e a sostegno vittime (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "C’è ancora molto da fare nel nostro Paese: dal punto di vista dei diritti è ancora molto arretrato", ha affermato nel corso del suo intervento il deputato del Pd Alessandro Zan, primo firmatario della legge contro l’omotransfobia, la misoginia e l’abilismo. "Una legge che non ha solo effetti punitivi ma anche positivi, che spingono al rispetto e nell’inclusione. L’approvazione di questa legge sarebbe il primo passo per l’Italia per avvicinarsi ai Paesi più avanzati dal punto di vista dei diritti". La legge è stata approvata "a larga maggioranza alla Camera e spero sia approvata al Senato entro la primavera", ha aggiunto Zan. "Alla Camera è stato fatto un lavoro di squadra e siamo riusciti a far comprendere ai colleghi parlamentari qual è l’obiettivo della legge: contrastare i crimini d’odio e sostenere le vittime. Ora bisognerà lavorare molto perché sia approvata dal Senato senza modifiche", ha concluso. (segue) (Rer)