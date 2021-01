Diritti: Pd Frosinone, ddl Zan da approvare presto contro odio e a sostegno vittime (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sembrerebbe superfluo ricordare l’importanza della legge Zan e invece se siamo qui a parlarne non è così", ha commentato il presidente del collettivo Ugualmente Stefano Bonvissuto. "L’Italia è il primo Paese in Europa per omicidi di persone lgbt+. Spesso, inoltre, le vittime sono uccise due volte, perché la stampa non utilizza nel raccontare queste tragedie neanche il genere esatto di chi è stato violato. Quindi ringrazio Alessandro Zan che in questo momento è portavoce delle esigenze di molti". Per Eleonora Ferri, presidente di Arcigay Stonewall Frosinone "si è registrato un picco di episodi di omofobia durante il lockdown. Questa legge, anche se non è perfetta, è fondamentale: chiarisce che non si può odiare, che l’azione violenta va punita, che è necessaria l’inclusione sociale partendo anche dalle scuole oltre che dalle istituzioni. Noi siamo a disposizione per creare una rete che tuteli ogni persona. Maurizio Morelli, vicepresidente di Agedo Basso Lazio, ha ricordato di un recente episodio salito alle cronache: "L’omosessualità, secondo un testo di studio di bioetica, una materia obbligatoria in un corso di laurea in una università di Roma, è definita 'una malattia da trattare'. Non è tollerabile che oggi sia così. Spero davvero che la legge Zan sia approvata il prima possibile, e faccio appello al deputato primo firmatario affinché proponga la calendarizzazione con urgenza: le violenze sono aumentate durante il lockdown e anche questa, come la pandemia, è una emergenza. Spero che la legge sia approvata presto e così com’è perché, anche se frutto di un compromesso, non si può ancora allungare il brodo. Ne abbiamo bisogno noi, i nostri figli e la civiltà tutta". (Rer)